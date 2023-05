Extinction Rebellion protesta al míting de Pedro Sánchez a Eivissa

Diversos activistes d'Extinction Rebellion han protestat aquest dimecres al míting del PSIB a Eivissa, on el secretari general del PSOE i president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per a «assenyalar qui són els culpables de la crisi climàtica i les emissions de luxe que produeixen els jets privats».

Les seves accions han coincidit amb les protestes a Madrid sota el lema 'Aquí no hi ha qui visqui' per a remarcar que «lluitar contra la crisi climàtica i arribar a final de mes són la mateixa lluita».

«Estan augmentant les desigualtats i el clar exemple l'estam vivint a la nostra illa que ha esdevingut parc d'atraccions de megarrics mentre que els residents no es poden permetre un lloguer raonable. Els megarrics, que són ara més rics que mai, contaminen el doble que el 50% més empobrit. Gran part de la seva contaminació està causada pels seus viatges de caprici en jets privats i en megaiots. Eivissa és el parc d'atraccions d'aquests megarrics», han explicat.

A més, han volgut remarcar que en temporada alta «tenim el dubtós honor de ser l'aeroport amb més moviments de jets privats de l'Estat espanyol. Els ecosistemes plantes i animals cada cop estan més amenaçats i el planeta ja mostra les conseqüències de sobrepassar els seus límits biofísics. Els incendis, les onades de calor i l'extrema sequera actual creen situacions dràstiques que ara ja tothom està patint. A Eivissa els biòlegs ens alerten sobre conseqüències preocupants en els nostres ecosistemes i no obstant això se segueix permetent la invasió de megaiots i jets privats».

El 12 de març passat la plataforma Eivissa és Rebel·la va instar les autoritats locals a pressionar el Govern espanyol per a la prohibició de jets privats, però «fins ara hi ha hagut escassa reacció oficial. Les preocupacions són altres». Cal recordar que el darrer informe de l'IPCC va anunciar un codi vermell per a la humanitat. Per això, remarquen que «necessitam un objectiu de reducció d'emissions d'acord amb la ciència com a mínim un 50% respecte al 1990 abans del 2030 però seguim augmentant les emissions cada any».