La Mesa Sectorial d'Educació estima que faran falta entre 15 i 18 centres nous a les Balears

La Mesa Sectorial d'Educació ha donat compliment aquest dimecres al punt 35 de l'Acord Marc de l'ensenyament públic, que preveu donar comptes del nivell d'execució del Pla d'Infraestructures 2016-23. El mateix punt de l'Acord Marc també recull la presentació de la previsió del nou Pla, que ha de tenir en compte la baixada de ràtios del 10%.

El director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, ha explicat que s'han invertit 135 milions d'euros en la construcció de 13 centres nous i en més de 47 ampliacions. Morante ha especificat que «si bé és cert que encara queden centres per fer hem de tenir en compte que en les setmanes vinents es licitaran les obres dels nous CEIP de Can Picafort, de Caimari, d'Es Mercadal i del CIFP de Ciutadella. A més a més, d'aquí a final d'any tenim previst arribar a uns 18 centres nous i més de 50 ampliacions».

El director general ha valorat que els centres que falten per executar «en la majoria dels casos ha estat per no disposar de solar», i que malgrat tot consideren que hi ha «un compliment en un grau molt elevat del Pla d'Infraestructures». Morante ha aclarit que de la mateixa manera que hi ha algunes actuacions previstes que no s'han pogut fer, «n'hi ha d'altres que no ho estaven i que s'han incorporat, com algunes ampliacions o per exemple, el CEIP nou de Felanitx, que ja estam redactant».

A la Mesa també s'han explicat les previsions en matèria d'infraestructures per als vuit anys vinents. «Faran falta a les Balears entre 15 i 18 centres nous. També estarem parlant d'una inversió similar a la d'aquest darrer Pla, de prop de 170 milions d'euros en 8 anys».

A la Mesa Sectorial també s'ha tractat la modificació de la Resolució que regula els Centres d'Atenció Preferent (CAP). Després d'observar que alguns centres amb un índex socioeconòmic i cultural (ISEC) de -0,5 no tenien la consideració de CAP, s'ha estimat que calia modificar els criteris perquè tots els centres amb un ISEC -0,5 fossin centres CAP, sense haver de complir cap més altre requisit.

A més a més, s'hi han afegit els centres amb un ISEC de -0,2 que compleixin un de dos requisits relacionats amb la vulnerabilitat: Més del 20% d'alumnat de l'ensenyament bàsic socioeconòmicament vulnerable i/o més del 7% d'alumnat de l'ensenyament bàsic nouvingut.