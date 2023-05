MÉS per Mallorca exigeix l’aplicació d’un IVA reduït i propi per a les Illes Balears

El candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha defensat aquest dimarts la necessitat d’establir un IVA reduït i propi per a les Illes Balears, com ja tenen des de fa anys a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla. Segons el líder ecosobiranista, aquest tipus d’IVA milloraria la competitivitat del teixit empresarial de l’illa.

El fet és que la insularitat de Mallorca i la doble i triple insularitat que pateixen la resta d’illes suposa uns sobrecostos per a les empreses illenques i, en conseqüència, una pèrdua de competitivitat respecte del teixit empresarial peninsular. Així, «no tenir un IVA diferenciat ens debilita i fa que la ciutadania hagi de pagar un preu més elevat pels mateixos productes», apunta.

Apesteguia, que ha estat acompanyat per la també candidata al Parlament, Maria Ramon, ha assegurat que «és central lluitar per millorar la competitivitat de les empreses illenques; no podem ser l’únic territori extrapeninsular que no té un IVA diferenciat». «A les Illes vivim una situació de permanent inflació, perquè els productes sempre costen més que a la península i no hi ha cap mesura fiscal que compensi aquest increment de preus», ha lamentat Apesteguia.

Així mateix, MÉS per Mallorca ha apuntat que les Illes Balears són el territori de l’Estat on és més car fer la compra a un supermercat, tal i com indica l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) al seu informe publicat el passat mes d’octubre. En aquest sentit, Apesteguia ha destacat que productes com la tomàtiga triturada a Mallorca tenen un cost d’1,12 euros, mentre que a les Illes Canàries és de 0,99, o altres productes bàsics com les compreses (Balears: 3,55 €; Melilla: 2 €), les llenties (Balears: 2,03 €; Canàries: 1 €), o el litre de benzina 95, que a Mallorca avui té un cost d’1,51 euros, a Lleida d’1,40, i a Canàries d’1,03.