Apesteguia: «Som l’únic partit que té com a prioritats una Mallorca protegida, amb més autogovern i en llengua catalana»

MÉS per Mallorca ha celebrat aquest dimarts el seu acte central de campanya al Trui Teatre de Palma acompanyats de més de 600 persones. Durant la seva intervenció, el candidat ecosobiranista a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha assegurat que «MÉS per Mallorca som l’únic partit que té com a prioritats una Mallorca verdaderament protegida, amb més autogovern i amb la llengua catalana plenament normalitzada».

Apesteguia, que ha centrat el seu discurs en els eixos de campanya de MÉS per Mallorca, ha assegurat que «volem decréixer per no seguir alimentant un monocultiu turístic que empitjora la nostra qualitat de vida, genera feines cada vegada més precàries i no deixa créixer altres sectors econòmics productius del nostre país».

El també coordinador de MÉS per Mallorca ha finalitzat la seva intervenció reivindicant que la formació ecosobiranista «som la gent que fa aquest país. Som la gent que es creu aquest país i fa feina cada dia perquè sigui un país possible. Som els qui feim país a les associacions, als clubs esportius, a les entitats solidàries, als esplais i als escoltes, a les diades per la llengua, als col·lectius feministes, a les marxes ecologistes o a les comissions de festes».

Durant la seva intervenció, el candidat a president del Consell, Jaume Alzamora, ha assegurat que «a partir de dia 28 de maig, sense complexos, farem una passa més per posar límits a un model depredador que expulsa els nostres joves per cercar-se la vida fora de l’illa. Per això, des de MÉS per Mallorca posarem límits al sostre de les places turístiques». Alzamora també ha apuntat que «serem valents i regularem els usos impropis en sòl rústic per tal que Mallorca pugui continuar sent la terra d’oportunitats del jovent; dels pagesos i dels autònoms, dels cooperativistes, dels comerciants».

El candidat a la institució insular ha finalitzat anunciant que «dia 28 això va de Mallorca, per això posarem fil a l’agulla i regularem l’entrada de cotxes de lloguer». En aquest sentit, Alzamora ha apuntat que «no podem ampliar les nostres infraestructures. Ara és l’hora fer efectiu el traspàs de les competències en matèria de mobilitat i donar un nou impuls al transport públic per tal de connectar els nostres pobles a través d’un model pensat per als residents i no només per als turistes».

Per la seva banda, la candidata de MÉS-Estimam Palma a la batlia de la ciutat, Neus Truyol, ha apuntat que «s’ha d’acabar el mapa turístic. A nosaltres ens guia el mapa del dret a l'habitatge, dels serveis públics de qualitat, i dels barris i pobles amb comerços i zones verdes. És a dir, el mapa que guia la vida quotidiana de la gent que vivim aquí».

Truyol, que ha fet un repàs de la feina feta durant els darrers quatre anys a l’Ajuntament de Palma, ha finalitzat assegurant que «a MÉS per Mallorca i MÉS-Estimam Palma tenim un pla per de la nostra ciutat un lloc més humà i de proximitat. La ciutat dels 15 minuts on tenir les coses a prop mos faci la vida més fàcil, ens alliberi del cotxe al mateix temps que cream comunitat. Per fer realitat tot això, hem de seguir governant».