SIAU es manifesta contra «l'immobilisme i la manca de diàleg» del conseller d'Educació

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) s'ha concentrat aquest dimarts en diversos punts de les Illes Balears per protestar contra «la política de l'immobilisme i la manca de diàleg» de l'actual conseller d'Educació.

Des del Sindicat han explicat que a la concentració que ha tengut lloc davant la Conselleria d'Educació ha acabat intervenint el personal de seguretat de la banca, el de la Conselleria i la Policia espanyola.

Els manifestants reclamaven «que se solucioni urgentment la problemàtica del professorat que no se'l permet passar del grup A1 al grup A2, tant dels funcionaris de carrera com dels funcionaris interins».

Des del Sindicat insisteixen en el fet que «hi ha comunitats autònomes que han aprovat complements específics per compensar la diferència salarial que hi ha entre uns i altres. A igual feina, igual sou. Per què la Conselleria d'Educació no fa el mateix en el cas de les Illes Balears mentre la normativa estatal no canviï?»

Aquest dimarts, concentrats davant la Conselleria, han demanat que el conseller Martí March baixés a parlar amb el professorat, «o si ell no volia que almenys ho fes algun representant de l'administració». SIAU ha explicat que «en tot moment la resposta ha estat la negativa absoluta. Fins i tot la Policia Nacional ha hagut de mediar i demanar que algú sortís dels seus despatxos per atendre'ns».

«Portam sol·licitant una reunió amb el conseller Martí March des de dia 31 d'agost de 2022, ho hem sol·licitat per diverses vies: registre, correus electrònics, trucades, missatges de WhatsApp, entre altres, i no ens ha volgut rebre. Una manera d'actuar que denota una manca de respecte molt gran, poca empatia i tarannà gens dialogant amb els treballadors, els representants sindicals i, en definitiva, el col·lectiu de PTFP».

SIAU assegura que «dins l'actual Conselleria d'Educació no hi ha la més mínima voluntat política de revertir aquestes injustícies», i per aquesta raó continuaran sortint al carrer «totes les vegades que calgui» fins que s'aconsegueixi revertir la situació.