[VÍDEO] Miquel Oliver proposa un urbanisme de proximitat per a Manacor

MÉS Esquerra proposa un nou model urbà com un dels eixos principals de programa. «El municipi s’ha de preparar per al canvi climàtic i per fer una vida més amable i segura. Per a això, s’ha de fer un urbanisme de proximitat basat en un bon manteniment i en petites accions», expliquen.

Miquel Oliver aposta per fer trobades als diferents barris i nuclis de Manacor per a decidir quines actuacions cal fer: «Els veïnats són els qui coneixen millor els seus carrers i la seva veu és imprescindible per fer un municipi més verd i amable».

Oliver proposa fer aparcaments dissuasius per a «facilitar l’anar a peu o en bicicleta i seguir implementant el porta a porta per estalviar doblers, entre d'altres mesures». Així mateix, assegura que el 2024 ja hi haurà aigua potable a totes les cases del nucli de Manacor. «Tot plegat fa avançar el municipi cap un nou model adaptat als nous temps», assenyala.