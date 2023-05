Unides Podem Alcúdia organitza una taula rodona centrada en la llengua i la cultura

En el marc de la campanya 'Repensem Alcúdia' de la candidatura Unides Podem, han organitzat des del mes de març una sèrie de taules rodones, obertes a la ciutadania, per a debatre sobre temes clau.

Amb aquesta campanya pretenen posar damunt la taula les qüestions fonamentals perquè Alcúdia sigui «més habitable, justa, feminista, ecologista i fidel a la nostra llengua i cultura».

Així, han tractat la transició energètica i el canvi climàtic, el model de ciutat, el turisme sostenible i la remunicipalització i els serveis públics. Per a tancar el cicle de xerrades, el pròxim dissabte, 20 de maig, tractaran la llengua i la cultura amb Miquel Ferrer, estibador portuari i exbatle d'Alcúdia, Ivan Solivellas, delegat de la Plataforma per la Llengua Illes Balears, Aina Vidal, redactora de l'Ara Balears i Pau Emili Muñoz, president de Joves de Mallorca per la Llengua. Serà a la Casa de Cultura 'Fundació Torrens' a les 18 hores.

Pep Alonso, número 3 de la candidatura per a l'Ajuntament d'Alcúdia, explica que «cada vegada més, Alcúdia està perdent les seves arrels i la seva identitat com a poble. La defensa del català i de la nostra cultura han de ser la pedra angular de les polítiques municipals d’integració, ja que volem que Alcúdia sigui casa oberta per a tothom». És per això que es comprometen a «redactar un nou pla de normalització lingüística, crear una comissió de memòria històrica i potenciar les relacions amb les entitats culturals del nostre municipi perquè puguin dur a terme aquesta funció social tan important».