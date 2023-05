El Pi proposa dotar cada centre de salut d'un psicòleg

El candidat d’El PI al Govern de les Illes Balears, Josep Melià, juntament amb la número dos de la candidatura la Parlament, Xisca Mora, han anunciat que la formació impulsarà la contractació d’un psicòleg a cada centre de salut per descongestionar els hospitals i el sistema sanitari. Segons Melià, «és fa imprescindible incrementar el nombre de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica per atendre de manera adequada la demanda d'atenció especialitzada en salut mental des d’Atenció Primària».

«La salut mental és uns dels grans problemes socials a les Illes Balears i consideram que no hi ha una coordinació i un seguiment com toca. El 50% de les consultes que es fan a atenció primària tenen relació amb salut mental. Reforçarem l’equip de psicòlegs i apostarem perquè hi hagi un psicòleg a cada centre de salut perquè faci un seguiment i avaluació dels malalts», ha declarat Melià.

Amb tot, el candidat a la presidència del Govern ha reclamat més coordinació entre els centres educatius i el sistema públic de protecció de salut mental per frenar la xacra del suïcidi infantil. «Hi ha un problema de suïcidi infantil molt important i que ens preocupa molt. Consideram que hi ha d’haver molta més coordinació entre administracions per detectar els casos a temps i estar al costat dels infants des del primer moment».

El telèfon 024 roman operatiu a tothora com a línia d'atenció a la conducta suïcida.