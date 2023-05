Diverses veus critiquen el format i el contingut del debat electoral d'IB3

Les xarxes socials s'han omplert aquestes hores de missatge amb relació al debat electoral que se celebrà diumenge vespre als estudis d'IB3. Moltes de les opinions, més enllà d'aprofundir en el contingut del debat i les propostes polítiques que s'hi van formular, critiquen diverses mancances que van patir.

Durant el debat, representants dels partits de l'oposició criticaren durament la decisió inicial d'IB3, després revocada per via forçosa, d'ignorar el resultat del sorteig i oferir a Francina Armengol la primera i darrera intervencions. Aquests partits ho titllaren a una pretesa «deriva antidemocràtica» del govern.

Gabriel Bibiloni, professor de català a la UIB, criticà els usos lingüísitcs dels polítics durant les seves intervencions. Segons afirma, cap d'ells utilitzà el registre lingüístic adequat pel context en què es trobaven, i cadascú cometé incorreccions de diversa naturalesa, fet que constitueix «la conseqüència de la nostra anormalitat sociolingüística».

També hi hagueren crítiques contra els caps de llista de Ciudadanos i de Vox, que realitzaren les seves intervencions íntegrament en castellà. Un usuari de Twitter reaccionà amb la ironia que s'hauria d'exigir el C1 de català també als polítics, fent referència al polèmic debat sobre el català a la sanitat.

Finalment, tampoc ha acabat d'agradar el format del debat. Diversos usuaris s'han mostrat crítics amb l'organització d'un pretès diàleg entre nou actors, amb només tres minuts per bloc temàtic. També s'ha criticat que se celebràs un debat amb totes les forces que concorren al parlament, i no un per cada illa, ja que formacions d'unes illes no presenten candidatura a certes altres.

Després de veure el debat electoral a #debatIB3, algun comentari lingüístic. — Gabriel Bibiloni (@bibiloni) May 14, 2023

I en lloc del format d'ahir, llarg, avorrit i de bàsicament monòlegs, o del típic cara a cara PP-PSOE, no seria millor fer, durant els 15 dies que dura la campanya electorals, 20 cara a cara curts, de mitja hora, en que tots els candidats s'acabassen confrontant entre ells? — Josep Fiol (@josepfiol) May 15, 2023