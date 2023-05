El PSIB promet la recuperació del decret de demora sanitària

La candidata socialista al Parlament de les Illes Balears i consellera de Salut, Patricia Gómez, ha anunciat aquest dilluns la recuperació del decret de demora sanitària. L'objectiu d'aquesta proposa és que «un pacient esperi un màxim de 60 dies per a una consulta hospitalària o prova diagnòstica i un màxim de 180 per a una intervenció».

La mesura l’ha feta pública en la porta del Centre de Salut de La Vileta de Palma on també ha anunciat que «en la pròxima legislatura, el PSIB-PSOE destinarà 150 M€ en la reforma i construcció de nous centres de primària i hospitals». En aquest sentit, Gómez ha comentat que «construirem i obrirem nous centre de salut a Bons Aires, Son Ferriol, Pere Garau i Son Dureta això com nous serveis d’Urgències d’Atenció Primària».

Pel que fa als treballadors del Servei de Salut, la candidata s’ha compromès a «l’estabilització de 2.000 places temporals, sobretot de les categories A1 i A2, i incrementarem un 10% les places de formació per a metges i infermeres en els centres assistencials». Per acabar, Gómez, ha parlat de la necessitat de «potenciar l’Agència de Salut Pública la pròxima legislatura i que ha estat creada aquest any amb l’objectiu de millorar les polítiques de promoció de salut de la ciutadania i de prevenció de les malalties».