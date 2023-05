La ministra Ione Belarra reconeix la feina de Memòria de Mallorca per a «recuperar la dignitat»

La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, s'ha reunit aquest diumenge amb representants de l'associació Memòria de Mallorca, i amb el candidat d'Unides Podem a l'Ajuntament de Palma i secretari autonòmic de Memòria Democràtica i Sectors Productius del Govern, Jesús Jurado, i el candidat al Parlament i director general de Memòria Democràtica, Marc Herrera.

Després de l'acte de campanya d'Unides Podem celebrat a Calvià, Belarra ha destacat que «l'impuls a les polítiques públiques de Memòria Democràtica que ha desenvolupat Unides Podem al Govern en aquesta legislatura situa les Illes Balears al capdavant de l'Estat».

«Gràcies a iniciatives pioneres com la restauració dels objectes exhumats a les fosses, la senyalització de les carreteres construïdes amb mà d'obra esclava de presoners republicans, l'acompanyament psicològic a les famílies de les víctimes o la inclusió de la memòria democràtica i els drets humans al currículum educatiu, heu convertit les Balears en un exemple», ha remarcat.

Belarra ha agraït la feina realitzada per l'associació Memòria de Mallorca: «Sense la seva empenta i la seva valentia no hauria estat possible per a molta gent recuperar la dignitat dels seus familiars a les Balears. Vull recordar que els familiars varen ser els primers a apostar per la veritat, la justícia i la reparació, i és la nostra obligació des de les institucions donar-los llum allà on hi va haver foscor».