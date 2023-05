Carta oberta a partits polítics respecte a les barques tradicionals

Un pic començada la campanya electoral per a les eleccions autonòmiques, l’Associació de barques tradicionals de Portocolom vol elevar al conjunt dels partits candidats a agafar el timó de la comunitat autònoma una qüestió relativa al principal interès de la nostra entitat: la protecció de les barques tradicionals.

En cap cas, no oblidam que també ens trobam davant d’unes eleccions municipals i al Consell de Mallorca, però la demanda que feim és per a les candidatures al Govern. A escala municipal o illenca s’han anat fent coses per les barques tradicionals dins les competències de cada administració. Al contrari, a escala autonòmica no hem vist cap moviment més enllà de la bona voluntat o de les bones paraules.

Volem recordar que el Govern de les Illes Balears administra i gestiona la majoria dels ports de la nostra comunitat autònoma a través de l’empresa pública PortsIB. Al seu torn, aquesta empresa és la que administra els amarraments i la que fa i desfà sobre els usos dels diferents espais portuaris. Així, tenen a les seves mans una gran capacitat d’acció a favor de les barques tradicionals.

Llaüts i bots i altres barques de fusta formen part del patrimoni material i cultural de les Illes Balears. Un llegat que any rere any es va reduint per diferents motius, entre els quals volem destacar un manteniment més exigent que el de les barques de fibra. A més, són barques que pel seu material, han de romandre dins l’aigua tot l’any, amb la despesa que això representa. El que veiem és que si un temps qualsevol veïnat podia tenir el seu llaüt, ara ja no és quelcom accessible a totes les classes socials.

Fa estona que els ports de les Illes Balears estan saturats i cal donar resposta a aquesta saturació que també arracona les barques tradicionals. Fa dos estius vàrem poder llegir la proposta de Pla General pels ports de gestió autonòmica. En aquell document vàrem trobar bones paraules per les barques tradicionals però cap mesura concreta per elles. L’interès per aquestes embarcacions mor en la generalitat del document, sense dedicar-les cap apartat concret. Això contrasta amb la preocupació que el pla mostrava per altres sectors com els xarters, els megaiots o els clients nàutics esportius forans.

Si en algun moment el pla esmentava la conservació dels llocs d’amarrament de les barques tradicionals en els ports de gestió directa, nosaltres demanam als polítics que aspiren a gestionar aquests ports com es concreta això: Ja que fa anys que no es concedeixen places en port base -almanco a Portocolom-, quan es crearà una tarifa específica per les barques tradicionals que faciliti la seva protecció? Quina preferència han de tenir les barques tradicionals en la reordenació dels amarraments dels nostres ports? Mentre no arriba a materialitzar-se el nou Pla General de PortsIB, quines accions concretes proposen per assegurar amarraments segurs per les barques tradicionals durant tot l’any? Ara que està a punt de començar la restauració dels escars de Portocolom, comparteixen la nostra opinió que els amarraments que duen lligats han de ser preferentment per basques tradicionals?

Tenen previst tenir en compte les entitats socials i sense ànim de lucre que treballam per la conservació del patrimoni marítim per començar a treballar activament amb elles en objectius comuns? Volem recordar que candidats i partits que la conservació de les barques tradicionals no es tracta només de tenir els llaüts i els bots guapos i pintats als nostres ports. Es tracta de l’ús que fem d’ells i de la seva promoció. Es tracta de què es puguin construir noves embarcacions i que tenguin lloc als nostres ports en les mateixes condicions que les barques més antigues, facilitant així, de retruc, el manteniment d’un ofici com és el del mestre d’aixa.

Fa anys que les embarcacions tradicionals són tractades com un element de postal en lloc de com un patrimoni cultural viu. Cal un canvi de paradigma i una política als nostres ports que assegurin el seu present i el seu futur dins d’un context de cultura popular marinera juntament amb la resta del patrimoni marítim.

Ara que venen eleccions, volem sentir candidats i partits al respecte.

Associació de barques tradicionals de Portocolom