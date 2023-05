El dret a l’habitatge protagonitza el primer gran acte de campanya d’Unides Podem a Mallorca

Unides Podem (Podem i Esquerra Unida) ha celebrat aquest diumenge a Calvià el seu primer gran acte electoral de cara a les autonòmiques i municipals del proper 28 de maig, un acte centrat en el dret a l’habitatge.

«La propera legislatura ha de ser la que consolidi el dret a l’habitatge a les nostres illes», ha dit la coordinadora general de Podem Illes Balears i candidata d’Unides Podem a la Presidència del Govern, Antònia Jover. Jover, única conferenciant que ha xerrat en català, ha remarcat que «front el model de la dreta, que és el model dels fons voltor i de l’especulació, proposam tot un paquet de mesures valentes que faciliti l’entrada al mercat de les persones residents».

Aquestes mesures inclouen: la creació d'un impost autonòmic que gravi les cases buides, com ja ha fet Euskadi, amb l’objectiu de treure al mercat els més de 70.000 habitatges buits que tenim a les Illes Balears; la creació d’una immobiliària pública, que garanteixi un lloguer social segur, i que siguin els propietaris, i no els llogaters, els que paguin els honoraris de la immobiliària; l’aprovació d’una excepció balear, que permeti limitar la compra a no residents; o la declaració de les Balears com a zona tensionada per a limitar els preus del lloguer.

Ha acompanyat la candidata d’Unides Podemos a la Presidència la secretària general de Podem i ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, qui ha assegurat que Antònia Jover és «l’única persona que pressionarà l’Estat, amb la meva ajuda, per a aconseguir una excepció insular en matèria d’habitatge per a limitar la compra d’habitatge a no residents i l’única persona amb prou valentia per a ficar mà als lloguers turístics».

A l’acte també hi han participat el secretari general del Partit Comunista i diputat al Congrés, Enrique Santiago; el candidat a la Presidència del Consell de Mallorca; Iván Sevillano; la secretària d’organització d’Esquerra Unida (EUIB) i número 5 al Parlament, Laura Pérez; la candidata a la batlia de Calvià, Marga Plomer; i el seu número 2, Alfonso Rodríguez.

«Les eleccions municipals són un moment clau a la democràcia; són un moment clau per aprofundir en la democràcia i per aconseguir que allò que ja s’ha fet des del Govern se segueixi fent des de tots els municipis», ha dit Enrique Santiago. «Ara que sembla que Jaume Matas dirigeix ​​la campanya electoral del PP, és més important que mai assegurar que els corruptes no tornin a les institucions», ha reclamat Santiago, qui també ha assegurat que la d’Unides Podem és «l’única candidatura capaç d’ampliar la democràcia i d’ampliar drets, de tenir cura de la nostra gent i de tenir cura del territori».

Així mateix, el candidat a la Presidència del Consell de Mallorca, Ivan Sevillano, ha destacat la mobilitat com un dels grans reptes que afronten les Illes, només per darrere de l’habitatge. «A la propera legislatura limitarem l’entrada de vehicles a Mallorca i aconseguirem les competències per desplegar la Xarxa Ferroviària que és mereix aquesta illa», ha dit Sevillano, qui ha defensat un «canvi de paradigma» en mobilitat, el qual passa, assegura, per «oferir a tots els mallorquins una alternativa real, eficient i seductora a l’ús del cotxe, amb freqüències d’autobús nocturns i un transport públic modern i gratuït, per sempre»

«Som els que defensam el territori davant els especuladors; som els que defensam l’accés a una habitatge digne; som els que defensam la diversificació de l’economia mitjançant la promoció de la nostra indústria i la protecció del petit comerç; som els que hem defensat un nou model de turisme, més sostenible i més equilibrat; i som els que defensam i seguirem defensant els treballadors i les treballadores fins que tenguin uns sous dignes i adequats al nivell de vida i als preus de les Illes», ha afegit la secretaria d’organització d’EUIB i candidata al Parlament, Laura Pérez.

Calvià, el municipi amb l’habitatge més car de Mallorca

Finalment, els candidats a l’Ajuntament de Calvià, Marga Plomer i Alfonso Rodríguez, han explicat el projecte per al municipi, el qual compta amb l’habitatge més car de Mallorca, i el segon més car de tot l’Estat.

«Volem un Calvià que no expulsi els joves i les famílies. No volem un municipi on es construeixen cases de luxe que només poden comprar persones que no hi resideixen, mentre els nostres fills treballen sense descans per un sou precari», ha denunciat Plomer, qui ha reivindicat per a Calvià el compliment, «punt per punt», de la Llei d’Habitatge, i la implicació sense excuses del sector turístic en la generació d’energia neta i en el respecte al medi ambient.

Alfonso Rodríguez, per part seva, ha destacat que «hem de fer un esforç per a canviar el municipi, perquè les nostres polítiques, les polítiques centrades en les persones, tornin a l’Ajuntament de Calvià, perquè els nostres majors puguin viure d’una forma digna. Un Calvià on els nostres joves puguin iniciar un projecte de vida, on tenguin expectatives i recuperin la il·lusió. Un Calvià verd i sostenible».