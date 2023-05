Quins partits creus que sumaran majoria per a poder formar el Govern després de les eleccions del 28M?

La campanya electoral ja ha començat. Tots els partits polítics ja han iniciat els actes per a mobilitzar el seu electorat de cara als comicis del pròxim dia 28. Tots cerquen el vot que pot suposar la diferència entre la continuïtat del Govern d'esquerres o l'alternativa d'un Executiu de dretes.

Així, segons la primera enquesta del CIS, el PSIB-PSOE tornaria a guanyar les eleccions i podria revalidar el lideratge del pacte al costat de MÉS per Mallorca i Unides Podem. Segons el baròmetre, que val a dir que s'ha fet amb un mostreig escàs, l'electorat es mostraria partidari de revalidar els acords de govern i permetre una tercera legislatura progressista.

Però no tot està decidit. L'enquesta dona un ample resultat al PP i VOX, que són segona i tercera força respectivament. Així, podria donar-se el cas que la mobilització de l'electorat de dretes durant aquesta campanya electoral permetés al PP i a l'extrema dreta capgirar l'enquesta i accedir a governar el Consolat.

A més, segons quin escenari es dibuixi dels comicis, El Pi podria tenir la clau de governabilitat. El partit centrista podria aconseguir una representació suficient per a fer decantar un possible Govern cap a un cantó a cap a l'altre. Seria possible un pacte amb el PSOE o bé amb el PP.

Sigui com sigui, l'escenari encara és obert i queden molts de dies de campanya. Així, a l'enquesta d'aquesta setmana, dBalears demana als seus lectors quins partits consideren que sumaran majoria per a poder formar el Govern després del 28M. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-PSOE+MÉS+Unides Podem

-PSOE+El Pi

-PP+VOX

-PP+El Pi