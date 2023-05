Antoni Salas: «El Pi sempre ha defensat i defensarà el món de la caça»

El candidat d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Antoni Salas, la número 2 a la institució insular, Magdalena Vives i l'actual portaveu al Consell, Xisca Mora, han participat aquest dissabte en un berenar informatiu amb els caçadors de Mallorca per explicar el programa electoral de la formació en aquesta matèria.

Salas ha assegurat que «El Pi sempre ha defensat i defensarà el món de la caça». «Fa anys que recollim les vostres reivindicacions i les traslladam a les institucions que tenen competència en la matèria», ha recordat el candidat a la seixantena de caçadors congregats a Ses Torres d'Ariany.

«Aquests dies he estat xerrant amb Pedro Vanrell, president d'Associació Balear de Caçadors ABEC, i he entès la necessitat de l'equilibri entre la natura i el món de la caça», ha dit Salas. «Aquests que governen ara mateix s'omplen la boca de ser participatius, però no han escoltat ni una sola paraula vostra. Necessitam que la caça continuï: els colls, la caça amb cans eivissencs, etc. Ajudau a mantenir aquest equilibri», ha recordat el candidat.

A més, Salas els ha demanat que siguin una part activa del seu govern. «Heu de ser representats a les institucions i amb jo al Consell de Mallorca sempre tendreu la porta oberta. Vosaltres sou els qui coneixeu el territori i allò que cal fer per la seva conservació, per això, si govern sereu una part activa per poder opinar i decidir» ha assegurat.

«Heu de poder col·laborar amb el Govern, el Consell o la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a fer estudis de si una espècie determinada està en perill, amb el control d'espècies invasores, aturar l'excés de coloms o acabar amb la processionària», ha explicat Salas. «Nosaltres som gent com vosaltres, amb vocació de servei i ganes d'escoltar i servir», ha sentenciat el candidat.

Per part seva, l'actual portaveu al Consell de Mallorca i ara número 2 al Parlament de les Illes Balears, Xisca Mora, ha explicat totes les actuacions que ha dut a terme la formació en la institució insular aquesta legislatura. Entre elles ha destacat la de retornar els terrenys lliures de caça als Ajuntaments de la zona del Llevant, després de prohibir la caça a tot el Parc Natural del Llevant.

«El Pi sempre ha estat al costat dels caçadors. Fins ara no hi havia hagut cap problema al parc natural del Llevant. Ara el Govern no ha complit amb la seva paraula de deixar caçar i no ho podem consentir», ha explicat. «En Toni Salas i na Magdalena Vives, i tot l'equip d'El Pi al Consell de Mallorca, no consentirà que es tracti així els caçadors», ha sentenciat Mora.