Unides Podem presenta la campanya 'Idealseria' per a posar el focus en l'habitatge

Els candidats d'Unides Podem al Govern, Antònia Jover, al Consell de Mallorca, Iván Sevillano i Aurora Ribot i a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz i Juanjo Martínez, han presentat aquest divendres la campanya 'Idealseria' per a donar a conèixer les seves propostes en matèria de habitatge.

Segons ha informat el partit aquest divendres en un comunicat, es tracta d'una campanya visual a diverses marquesines de Palma que té com a objectiu donar a conèixer les principals propostes per a «solucionar el problema de l'habitatge» a les Balears.

«El resultat d'aquestes eleccions decidirà si les Balears apliquen totalment la llei d'habitatge o no. El nostre objectiu és que la ciutadania conegui les principals mesures que proposam i que consideram essencials per a donar solució a l'emergència habitacional de les Illes», ha explicat. Jover.

A més, ha indicat que el motiu d'aquesta campanya és que «seria ideal que totes les famílies i persones treballadores de les Balears poguessin accedir a un habitatge a un preu raonable», i ha afegit que lluitaran en contra que la ciutadania hagi d'invertir una gran part del sou en un lloguer, i defensaran que tenguin la possibilitat, si volen, de poder comprar un habitatge.

«Avui presentam aquesta campanya d'habitatge per a demanar el vot, per a tenir la força necessària per a poder fer possible l'excepció balear, és a dir, limitar la compra d'habitatges a no residents», ha assenyalat la candidata, i ha reiterat que el seu partit proposa crear una immobiliària pública i declarar totes les Balears zona tensionada per a poder limitar els preus dels lloguers.