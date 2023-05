Joves per les Illes demana una campanya electoral «en positiu» que animi els joves a votar

«El greu problema de l’habitatge, com a gran tema de les eleccions autonòmiques, insulars i municipals del 28M, no es pot deslligar dels reptes d’emancipació de la joventut». Així s'ha expressat aquest dijous Joves per les Illes. El col·lectiu diu que se sent interpel·lat al debat polític i que és «una oportunitat única d’apropar les noves generacions el valor de la democràcia i de les institucions com a solventadores de problemes, i revertir així l’abstencionisme electoral».

És per això que consideren que, des de totes les capes de la societat, «s'ha de fer un esforç en aquest sentit, començant pels partits polítics». «Les escenes d’Armengol fent i desfent en l’organització del debat d’IB3 o del programa electoral de Vox de copiar i aferrar que presenta a tots els municipis sense cap tipus d’interès per la realitat del municipi (platges a Sineu!), per posar exemples recents, causen un gran mal a la percepció de la política per part dels joves», han assenyalat. Joves per les Illes demana, en conseqüència, «una campanya electoral en positiu i propositiva, de donar solucions a problemes en comptes de generar-los i que, sobretot, s'adreci també a la joventut».

Per a l'organització jove, «no es tracta sols de parlar de joves, sinó de posar els joves al centre, a banda i banda de l’urna». Així, creuen que cal «facilitar la coneixença del procés electoral (molta gent podrà votar per 1a vegada), d’apropar-los als candidats i candidates i especialment que vegin a gent jove a les llistes, vital per aportar a les institucions la seva mirada generacional».

Per això, Joves per les Illes organitza el proper dissabte, 13 de maig, a les 18 hores, al Bar Ca'n Muñoz al Passeig Jaume III de Llucmajor la Festa Jove. Un acte amb el qual donaran a conèixer d’una manera més propera i distesa les propostes i els candidats joves d’El Pi, «única formació que porta un jove en el tercer lloc de la llista autonòmica», apunten.