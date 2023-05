Protestes a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Balears: el personal sanitari reclama un salari digne

El personal de la Fundació Banc de Sang i Teixits ha sortit aquest dimecres a la porta del seu espai, situat a Palma, per protestar per «l'incompliment per part de l'empresa i del Govern del compromís d'apujar el salari del personal sanitari».

El Govern va publicar al Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Balears. En la disposició addicional dissetena es reconeixia la necessitat de revisar el salari del personal sanitari de la FBSTIB, i l'empresa es va comprometre el juliol de 2022 a aprofitar aquesta modificació legal per apujar el salari de forma retroactiva a gener de 2022.

Des de la FBSTIB han explicat que aquesta millora salarial es va aplicar el novembre de 2022 només a quatre treballadors, «justament els qui més cobraven». Aleshores, el comitè d'empresa va començar a demanar que s'apliqués a la resta del personal sanitari. Però durant el 2023 l'empresa «ha donat diferents excuses».

«Demanam a l'empresa i al Govern que apliquin al personal sanitari les apujades de salari de forma proporcional a les que ja han fet als quatre metges especialistes, i que paguin els endarreriments. Si no es fa, el comitè es reserva el dret a convocar d'altres accions», han sentenciat des del comitè.