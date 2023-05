Vox proposa eliminar la Zona de Baixes Emissions de «Deyá»... sense tan sols presentar-hi candidatura

Diversos mitjans de comunicació s'han fet ressò aquestes setmanes que el partit ultradretà Vox ha presentat el mateix programa polític a tots els municipis de l'Estat on hi té candidatura electoral. Aquest fet ha deixat situacions tan grotesques com la promesa d'ampliar el metro de Felanitx o protegir les platges de Sineu, segons ha recollit aquest mateix dimecres Ara Balears.

El programa electoral, que du el nom 'Cuida lo tuyo', és idèntic a qualsevol dels municipis arreu de l'Estat i és consultable a través d'internet. El candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern i actual batle de Deià, Lluís Apesteguia, ha tuitat de forma irònica un nou error esperpèntic de Vox.

Així, Apesteguia ha destacat que el programa preveu l'eliminació de l'evidentment inexistent Zona de Baixes Emissions del poble, «defensar els rius» o promoure les «arrelades tradicions taurines». El fet més destacable, emperò, és que Vox ha presentat aquest programa en un municipi en què no ha estat capaç tan sols d'agrupar una candidatura electoral.