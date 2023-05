Melià: «Hem de cuidar el nostre principal motor econòmic, generador de riquesa i ocupació: el turisme»

Els candidats d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià i Antoni Salas, s’han reunit amb Maria Frontera i una representació de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca per a exposar les mesures de la formació en matèria turística.

Durant la trobada, el candidat al Govern ha declarat que la formació aposta per la «qualitat turística»: «La pròxima legislatura impulsarem una nova normativa que permeti la modernització dels establiments que facin reformes i ampliacions, per millorar l’oferta, sense que hi hagi cap increment de places».

Així mateix, Melià ha assegurat que l’administració ha d’acompanyar el sector privat en aquesta modernització i millora constant: «No pot ser que tenguem uns establiments referents i que els espais públics i les zones turístiques no estiguin a l’altura. Necessiten un embellint, una posada al dia, unes infraestructures de primera, això és imprescindible. Hem de cuidar al nostre principal motor econòmic, generador de riquesa i ocupació».

El candidat d’El Pi al Consell, Antoni Salas, ha assenyalat que s’ha de prestigiar el món de l’hostaleria i que és imprescindible resoldre els problemes de manca de personal: «Hem de donar resposta a les demandes de mà d’obra qualificada que el sector necessita amb formació especifica, així com avantatges fiscals per a la contractació de personal».

Salas també ha indicat que El Pi apostarà per una promoció turística que fomenti la marca Illes Balears com a destí de qualitat: «Hem de preservar la promoció turística amb l’objectiu de reorientar l’oferta turística de les Illes Balears cap a la desestacionalització i la qualitat. Hem de continuar amb la promoció turística del nostre producte, així sabrem cap a quins sectors volem anar i quin tipus de turisme volem fomentar per a les nostres illes».