[VÍDEO] Bonnín (CUP Palma): «El PP, d'un costat, i els pactes de progrés, de l'altre, han consolidat aquest model basat en el monocultiu turístic»

El passat 6 de maig, la CUP va organitzar un acte de presentació de les candidatures que representen i agrupen la Unitat Popular a les properes eleccions municipals arreu dels Països Catalans.

Fins a Santa Coloma de Gramenet es va desplaçar la CUP-Crida per Palma, representada per la seva candidata a la batlia de Palma, Jero Bonnín, per a donar a conèixer el seu projecte per a la ciutat.

«Palma s'ha convertit en una ciutat sacrificada al turisme. El PP d'un costat i els pactes de progrés de l'altre (que han governat 16 dels darrers 24 anys) han consolidat aquest model basat en el monocultiu turístic. Ja n'hi ha prou de dedicar recursos municipals a omplir les butxaques d'empreses privades. Prou de gastar doblers públics en promoció turística. Prou de fulminar la resta de sectors econòmics vitals per la supervivència de la gent», va explicar durant la seva intervenció Bonnín.

Per això, la candidata a la batlia de Palma va assenyalar que «és imprescindible que la CUP-Crida per Palma entrem a l'Ajuntament. Som l'alternativa als partits submisos a les elits econòmiques. Som Unitat Popular i hem vingut a reclamar l'espai que demanda l'esquerra rupturista».