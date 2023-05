MÉS aposta per cedir als municipis els vials d'antigues carreteres per «pacificar el trànsit als nuclis urbans»

El candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Consell, Jaume Alzamora, s'ha mostrat aquest diumenge partidari de cedir als ajuntaments de l'illa que ho sol·licitin la titularitat dels trams d'antigues carreteres que han perdut el seu ús inicial. Es tracta, ha explicat Alzamora, de vials que, tot i haver quedat integrats dins la trama urbana, els ajuntaments no poden planificar actuacions sobre aquests. El candidat insular de MÉS ha fet l'anunci al municipi de Montuïri on el carrer Emili Pou, competència del Departament de Carreteres, és un dels que dona accés al CEIP Joan Mas i Verd i a l'escoleta municipal.

Alzamora, acompanyat de la candidata a la batlia del municipi, Paula M. Amengual, ha avançat que en aquest cas, «és del tot necessari actuar per a alleugerir el nombre de vehicles i millorar la seguretat dels vianants, sobretot en la rodalia del CEIP Joan Mas i Verd que, justament, té una porta d'accés pel carrer Emili Pou».

Per la seva part, Amengual ha apuntat que l'elevat trànsit de la zona «ha incrementat la perillositat per als vianants, sobretot en la sortida de Montuïri cap a la carretera de Sant Joan, que és on es troba l'escola». A més, segons la candidata, la presència de vehicles pesants també provoca que es repeteixin situacions de perill dins del nucli urbà.

Durant la visita que Alzamora ha fet a Montuïri, el candidat de MÉS s'ha compromès a finançar des del Consell les obres necessàries per a habilitar un passeig de vianants que faciliti l'accés dels escolars i, posteriorment, cedir-ne la titularitat del vial al consistori. Alzamora ha recordat que no és un cas aïllat i que en cas de ser president, facilitarà la cessió de vials als ajuntaments.