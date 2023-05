Josep Melià (El Pi): «La meitat del que es recapti amb l'ecotaxa ha de quedar al municipi on es recapta»

Els candidats d'El Pi- Proposta per les Illes Balears al Govern, Josep Melià; al Consell de Mallorca, Antoni Salas, i a l'Ajuntament de Calvià, Rafael Llompart, han explicat aquest dissabte que «és de rebut que la meitat del que es recapta amb l'Impost de Turisme Sostenible quedi al municipi on s'ha recaptat per impulsar projectes de millora turística i mediambiental».

Acompanyats de les números 2 de les llistes, Xisca Mora, Magdalena Vives i Gaël Thyus, Melià ha posat de manifest que «els veïnats i propietaris de la zona han de veure reflectit el que es recapta amb aquest impost a la seva zona. Aquest impost es va crear per destinar al medi ambient i millorar la qualitat turística i que millor que fer-ho a la zona on es recapta i que es veu afectada».

Per part seva, Salas ha aprofitat per recordar que s'ha de continuar fent promoció turística de l'illa i dirigir-ho als públics que ens interessa. «Totes les grans marques mundials continuen fent promoció. No podem deixar de promocionar Mallorca a l'estranger», ha assegurat.

Per acabar, Llompart ha assegurat que «necessitam que el 50% del que es recapta amb l'ecotaxa a Calvià quedi a Calvià. D'aquesta manera podrem crear noves infraestructures i donar un impuls per al turisme d'hivern que el municipi tant necessita». A més, el candidat s'ha mostrat convençut que aquesta vegada El Pi tendrà representació al consistori calvianer.