Lluís Apesteguia (MÉS): «Invertir en recerca, desenvolupament i innovació és clau per enfortir la nostra economia»

MÉS per Mallorca ha defensat aquest dissabte migdia la importància d'augmentar la inversió en R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació) i impulsar la diversificació econòmica. En aquest sentit, els ecosobiranistes proposen doblar l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) per tal d'invertir el 50% de l'augment a incentivar nous sectors econòmics a través de la recerca a més d'altres mesures per a diversificar l'economia com la creació d'una banca pública.

Segons el candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, «apostam per la diversificació de l'economia amb mesures com l'augment de la inversió en recerca i innovació, la creació d'una banca pública, el suport econòmic públic a empreses emergents i innovadores o passarel·les laborals».

«L'impuls a l'R+D+I ens permetrà crear llocs de treball de qualitat i impulsar la diversificació de l'economia», ha explicat Apesteguia. A més, cal tenir en compte segons els ecosobiranistes que quan parlam d'R+D+I, «parlam de creació de coneixement i l'ús d'aquest per a dissenyar noves aplicacions i la implementació de nous productes o serveis en el mercat o en els sistemes de producció que augmentaran la competitivitat del teixit empresarial i milloraran el sector industrial».

Així, Apesteguia ha deixat clar que «invertir en recerca, desenvolupament i innovació és clau per enfortir la nostra economia i fer-ho des del punt de vista de la qualitat laboral i mediambiental». Amb això, MÉS per Mallorca vol «reequilibrar els sectors econòmics, impulsant les alternatives al monocultiu turístic».

Amb tot, els mallorquinistes aposten «per afavorir sectors econòmics que donin major valor afegit, que siguin capaços de crear llocs de feina de qualitat, com la indústria cultural, les empreses innovadores, les empreses de base tecnològica, entre d'altres».

Així mateix, i per impulsar la diversificació econòmica, MÉS proposa, per un costat, la creació d'una banca pública i la col·laboració de les administracions públiques amb aquesta nova banca ètica i, per l'altre, la creació d'un fons de capital públic a través de l'ISBA SGR – Societat de Garantia Recíproca – per tal de donar suport a les empreses emergents basades en el coneixement i altres sectors econòmics innovadors. Segons ha assegurat Apesteguia, «farem de la diversificació econòmica una prioritat del Govern, enfortint la nostra economia davant la debilitat que genera el monocultiu turístic». «Volem facilitar passarel·les laborals per reconvertir els i les treballadores del sector turístic cap a la resta de sectors», ha conclòs Apesteguia.