Errejón: «Ens sentim molt reflectits en el model de ciutat verda, justa i valenta que Neus Truyol i MÉS representen a Palma»

MÉS-Estimam Palma ha fet aquest divendres un acte polític a la plaça dels Patins amb l’objectiu de reflexionar sobre la necessitat de fer front als reptes mediambientals que té la ciutat. Sota el títol 'Impulsar una transició ecològica justa. Construir una societat més igualitària i més verda', Neus Truyol, candidata de MÉS-Estimam Palma a la batlia de Palma, i Íñigo Errejón, diputat de Más País, han debatut sobre les accions necessàries per a avançar cap a una societat més verda i més igualitària.

La candidata a la batlia ha recordat que Palma «sofreix una gran pressió mediambiental a conseqüència de la massificació turística. Per tant, l’objectiu ha de ser lluitar contra el canvi climàtic. La transició ecològica l’hem de fer garantint els drets de la majoria social a una vida digna, sense deixar ningú enrere».

Per la seva banda, Íñigo Errejón ha afirmat que «aquestes eleccions municipals i autonòmiques no s’han de perdre en el renou o en les discussions entre polítics. Han de servir per discutir en quins models de ciutat volem viure. Nosaltres ho tenim clar: el futur són ciutats verdes, que no expulsin als seus veïnats i veïnades i que controlin els lloguers, que produeixin energia neta i la redistribueixin, que enforteixin els serveis públics per garantir el dret de tots a la tranquil·litat, hagin nascut en la família que hagin nascut».

La candidata ha explicat que «la propera legislatura impulsarem la ciutat dels 15 minuts. Volem tenir-ho tot a mà: zones verdes, espais esportius, escoles, biblioteques, casals de barri, comerços, llocs de feina. També impulsarem superilles, zones de baixes emissions i nous eixos cívics, com el de Cotlliure. D’aquesta manera lluitarem contra la dictadura del cotxe, i farem barris amables i saludables per a la gent, on es recuperin el teixit associatiu i la convivència entre els veïnats i veïnades. Volem combatre l’individualisme i fer comunitat».

A més, Truyol ha explicat les accions que impulsarà MÉS-Estimam Palma per avançar cap a la transició ecològica: «La nostra ciutat serà capdavantera en energies renovables. Això suposarà un estalvi econòmic per a les famílies en la factura de la llum. A més, l’energia produïda per EMAYA anirà als col·lectius desafavorits per lluitar contra la pobresa energètica. Aprovarem un Pla d'autoconsum i comunitats energètiques i un Pla d'aïllament i d'eficiència energètica dels habitatges, facilitant ajudes europees a tots els barris i pobles, especialment per als de major vulnerabilitat social».

La candidata a la batlia s’ha compromès també a «donar solució a alguns dels reptes mediambientals pendents de la ciutat, com ara l’adquisició de les pedreres d’Establiments perquè es converteixin en espai natural i de vida. També impulsarem diferents projectes de renaturalització, com el parc en el Lluís Sitjar, la segona fase del Bosc Urbà, el Parc de les Vies i la recuperació del sistema dunar de s’Arenal».

Truyol ha advertit que «no descansarem fins que el Govern espanyol construeixi la nova depuradora que ha d’acabar definitivament amb tots els abocaments fecals a la mar. També deim no a l’ampliació de l’aeroport de Palma pels seus efectes sobre el medi ambient, i exigirem la gestió del port i l’aeroport per controlar la porta d’entrada a la nostra ciutat».

Neus Truyol ha enumerat les polítiques impulsades des de l’Ajuntament de Palma les dues darreres legislatures: «Hem convertit EMAYA en una empresa d’energies renovables. Hem aprovat un nou Pla General que promou la ciutat compacta i la protecció del territori, amb 200 Km d’eixos cívics i connectors verds lineals, i 2.000.000 m2 de noves zones verdes. Hem protegit es Carnatge, Can Tàpera, Natzaret o Son Gual i hem construït el Bosc urbà del Canòdrom, amb l’objectiu de lluitar contra els efectes del canvi climàtic. També hem garantit la salut construint el col·lector i el tanc de tempestes per reduir els abocaments de residus fecals a la mar».

Per la seva banda, Íñigo Errejón ha afirmat que «des de la fraternitat que ens uneix i el respecte a la sobirania de cada territori, ens sentim molt reflectits en el model de ciutat verda, justa i valenta que Neus Truyol i MÉS representen a Palma. És precisament per aquesta mirada i aquests valors que compartim que feim campanya junts».