El Pi proposa crear la figura del Defensor del Pagès

El candidat d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Govern, Josep Melià, juntament amb el batle de Muro, Miquel Porquer, i el regidor Andreu Cantarellas han visitat la finca d’agricultura ecològica Es Fiters a Muro.

Durant la visita Melià ha declarat que la formació aposta per crear la figura del Defensor del Pagès, una oficina que vetlli pels drets de les persones que fan feina a foravila: «Els poders públics han d’estar al costat del sector primari, al costat de les persones que cuiden la terra i els nostres camps, al costat de la pagesia i ramaderia de ca nostra, la que omple els nostres rebosts».

El candidat ha assegurat que El Pi potenciarà el règim especial per a compensar el fet insular i que el sector primari sigui més competitiu: «S’han de compensar els sobrecostos que tenim pel fet de ser illes. Reclamam un REB estructural i indefinit i que la seva aplicació no vagi lligada a l’aprovació dels pressupostos. Necessitam mesures fiscals perllongades en el temps i no pegats temporals».

Així mateix, Melià ha explicat que aquesta oficina seria un punt d’assessoria per a totes les persones que es dediquen a la pagesia. «Cada vegada és més complicat tramitar una ajuda o estar al corrent de totes les línies de subvenció, crèdits, fons europeus, etc. Hi ha una burocràcia excessiva que ho endarrereix tot, amb l’oficina els pagesos tendran un punt d’ajuda per resoldre dubtes i gestions relacionades amb la seva activitat», ha assenyalat.

A més, la formació també aposta perquè l’oficina faci la funció d’observatori de polítiques públiques agràries. «Molt sovint s’apliquen polítiques sense cap base, a El Pi consideram que això és una errada, es necessiten dades per prendre les decisions correctes en cada moment i avaluar el seu impacte», ha indicat el candidat al Govern.