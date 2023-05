Més per Menorca es compromet a incrementar el consum de producte local a escoles, hospitals i establiments turístics

El candidat de Més per Menorca a la Presidència del Consell Insular, Josep Juaneda, acompanyat de la número dos i el número tres de la seva candidatura, Noemí Garcia i Esteve Barceló, han presentat un seguit de propostes per tal d’enfortir el sector agroramader de Menorca.

«La diversificació econòmica és una necessitat per a Menorca i un dels punts forts de Més per Menorca. Aquesta diversificació no és un procés fàcil, però sabem que és possible si impulsam sectors com ara les noves tecnologies, el sector cultural, o el sector

agroalimentari», ha afirmat Noemí García.

Segons García, «gràcies a la pagesia de Menorca podem gaudir a taula de productes frescos i de qualitat, així com mantenir un paisatge menorquí ben cuidat». Però ha afegit que, desgraciadament, «el consum de producte local a Menorca actualment només és del 16%».

Per aquest motiu, Més per Menorca ha exposat una sèrie de mesures per a enfortir aquest sector i incrementar el consum del producte local. En aquest sentit, Josep Juaneda ha assegurat que es compromet a duplicar la dotació anual del Contracte agrari de la Reserva de Biosfera (CARB), passant dels actuals 900.000 euros als 2 milions d’euros a partir del 2024. A més, ha afirmat que donaran «un nou impuls al portal d’Agroxerxa per fer possible que es puguin comprar productes a través d’aquesta pàgina web».

En segon lloc, Juaneda ha destacat que incrementaran «el consum de producte local en els menjadors públics, com ara hospitals, escoles, centres de dia i als establiments turístics». El candidat menorquinista ha afegit que «la Llei de Reserva de Biosfera que hem aprovat recentment ens permetrà introduir clàusules per incrementar el consum de producte local en els contractes públics».

En tercer lloc, Juaneda ha concretat que treballaran «per implicar els establiments turístics en el consum de producte local: actualment estan obligats a consumir només un 3%, i nosaltres proposam que sigui almenys el 10% dels productes alimentari».

Per a acabar, Josep Juaneda ha reivindicat: «A Més per Menorca tenim propostes concretes i ambicioses per enfortir el sector agroramader i diversificar l’economia de Menorca, que és una de les nostres prioritats». A més, ha reiterat que la diversificació econòmica «ens ha de permetre superar la dependència del turisme i posar les persones primer».