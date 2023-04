MÉS per Mallorca es compromet a impulsar una llei de simplificació administrativa

MÉS per Mallorca ha defensat aquest diumenge la necessitat d’impulsar una Llei de simplificació administrativa de les Illes Balears, que afecti l’administració de l’autonomia, els consells i els ajuntaments. «Una administració moderna i eficient ha de simplificar les estructures administratives i eliminar les duplicitats d’actuació», ha assegurat el coordinador i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia.

L'objectiu del partit és aprovar una «llei transversal» que marqui una sèrie de criteris que clarifiquin les obligacions que la normativa vigent imposa a les administracions públiques, la ciutadania i les empreses. Amb això, es pretén «facilitar els tràmits, ampliar i diversificar horaris, i impulsar un canvi de model de relació entre les empreses i l’administració que faciliti l’activitat econòmica». Segons el candidat de MÉS a la presidència Govern, «cal fer un pas endavant i configurar la simplificació administrativa, no com una obligació de les administracions públiques, sinó com un veritable dret subjectiu de la ciutadania, les empreses i els professionals».

Segons els mallorquinistes, el Govern «ha de continuar avançant per aconseguir una activitat administrativa eficient i propera a la ciutadania». Així, MÉS per Mallorca pretén establir les modificacions normatives necessàries per racionalitzar, agilitzar i simplificar els procediments administratius vigents i, d’aquesta manera, millorar la qualitat dels serveis prestats. “Volem aconseguir una administració més fàcil i accessible per suprimir barreres i facilitar la vida a les persones d’aquestes illes”, ha clos Apesteguia.