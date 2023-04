Creus que l'abstenció perjudicarà l'esquerra a les eleccions del 28 de maig?

Falta menys d'un mes per a les eleccions del 28 de maig i els partits polítics de les Balears ja estan en plena precampanya. Presentacions de llistes i candidatures, programes electorals i promeses electorals, s'han convertit en la realitat informativa d'aquests dies.

PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i Unides Podem esperen poder revalidar els resultats electorals i així reeditar un possible pacte de govern per a una tercera legislatura. Per part seva, PP i Vox esperen capgirar la situació i poder conformar un govern dretà. Els resultats s'esperen molt ajustats i, per ventura, la clau de la governabilitat de la pròxima legislatura la decidirà El Pi.

Un dels factors que pot jugar molt en contra dels interessos de l'esquerra és l'abstenció. Segons els sondejos, l'electorat es troba poc mobilitzat i això podria influir molt negativament en els resultats dels partits de l'actual pacte de govern. Això podria beneficiar clarament a la dreta i l'extrema dreta, l'electorat de les quals està més mobilitzat i es troba més predisposat a votar.

En aquest sentit, cal destacar la iniciativa cívica del manifest 'Visc a Mallorca' que vol lluitar contra l'abstencionisme i insta la ciutadania a votar formacions compromeses amb el país.

Sigui com vulgui, tots els escenaris són possibles. Així, dBalears demana als seus lectors si consideren que l'abstenció pot perjudicar els resultats de l'esquerra. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, beneficiarà la creació d'un govern de dretes.

-No, els partits d'esquerres podran revalidar els resultats.