PIMEM demana a Podem «compromís real contra l'oferta il·legal»

Representants de Podem i de PIMEM s'han reunit aquest divendres per a concloure el cicle de reunions entre la patronal i els candidats al Govern, Consell i Ajuntament de Palma amb totes les formacions polítiques. PIMEM ha aprofitat la reunió per demanar a la formació progressista un esforç per perseguir tota l’oferta il·legal que, segons afirmen, «s’està donant en molts de sectors econòmics de les nostres illes i que tant perjudica el sector de la petita empresa».

El president de PIMEM, Jordi Mora, ha comunicat a Antònia Jover, la candidat al Govern i a Iván Sevillano, candidat al Consell de Mallorca, la preocupació que hi ha entre diferents empresaris per la proliferació de l’oferta il·legal, i que va des de la venta ambulant a petita escala fins a l’oferta de la habitatge de lloguer vacacional. «Hem de posar més inspectors que ajudin a detectar i posteriorment sancionar qualsevol activitat que estigui fora de la llei i en favor de tots els fan bé les coses» han assegurat alguns dels empresaris assistents.

Quant al sector educatiu, PIMEM ha recordat el «nul ajut» que ha rebut per part de l’administració, la qual cosa afirmen que ha afectant directament «moltes famílies de pocs recursos econòmics». Pilar Noguera, la vicepresidenta, d’Escoletes i Guarderies, ha assegurat que «és un fet discriminatori i que aquestes mesures han acabat afectant a famílies que necessiten una ajuda i a guarderies que estan ubicades en barriades de classe treballadora molt humil».

Per altra part, el gremi d’Artesans de PIMEM ha demanat una reacció institucional davant el que consideren «un error de l’ajuntament de Palma» a l’hora de fer coincidir el mercat artesanal, amb la producció local i certificada pel mateix Consell de Mallorca, i productes importats. Alhora, el seu president de l'associació d'arrendadors de cotxes, Ramon Reus, ha demanat a Podem que «en la mesura que es pugui» es treballi per una transició energètica i sostenible real i «no només de paraula».

A la reunió també s’ha demanat a Podem fer tot el que sigui possible per «agilitzar l’arribada dels Fons Europeus» a les PIMEs, així com un compromís perquè a Madrid se'ls doni suport i així acabar amb el que PIMEM considera «una anomalia europea en comparació altres països europeus».