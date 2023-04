El PI proposa derogar la moratòria de concessió de noves places turístiques

El PI ha anunciat aquest dimecres que «establirà com a prioritat la derogació de la moratòria de places turístiques per a futurs pactes postelectorals». Ho ha explicat el candidat de la formació al Govern de les Illes Balears, Josep Melià.

«La moratòria impedeix que les places de lloguer vocacional es puguin intercanviar entre particulars», ha afirmat. Ha considerat aquesta política pública «un atac als mallorquins i petits empresaris que amb molt d'esforç han rehabilitat una casa a fora vila, al centre dels pobles, a primera línia, i ara veuen com no poden vendre les seves places o intercanviar-les a un altre establiment».

El Pi considera que «no hi ha d'haver cap increment de places a les Balears, però tampoc una cronificació». Com a tota activitat econòmica, argumenten, «hi ha d’haver una evolució i adaptació, places que desapareixen i places que comencen, sense cap increment del total de places». «La moratòria cronifica la nostra oferta turística i això és un mal negoci», ha indicat Melià.