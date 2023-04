MÉS assegura que garantirà un transport públic regular tot l’any per als residents a les zones turístiques

El candidat de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha defensat aquest dimecres un transport públic regular i de qualitat durant tot l’any per a la població resident a l’illa. El també secretari general de la formació ecosobiranista ha explicat que, com a servei públic prioritari, «el transport públic ha d’equiparar-se als serves sanitaris, educatius i assistencials» per la qual cosa «assegurarem que el pressupost que s’hi destini sigui el necessari per fer-lo un altre pilar bàsic de l’estat del benestar».

En aquest sentit, Alzamora ha explicat que es farà un estudi per a saber quines són les millors alternatives a l’hora d’augmentar els horaris i de descentralitzar les rutes. El candidat ha remarcat que les línies han de deixar de passar «sempre i per tot per Palma i han de teixir municipis entre ells». Igualment, ha destacat que un dels principals objectius serà que les línies que passen per zones turístiques funcionin regularment i «amb horaris dignes» durant tot l’any, per garantir que els residents no hagin de dependre del cotxe en temporada baixa.

«Si volem unes illes sostenibles, hem de pensar en el transport públic com un dret dels residents i no com un mitjà més dels turistes», ha incidit Alzamora. Com a candidat al Consell, ha reclamat el «dret als mallorquins i mallorquines a viure sense cotxe, i a no dependre de si els turistes arriben o no prop de ca seva per agafar el transport públic».

En la mateixa línia, el candidat ecosobiranista a la institució insular ha assegurat que «l’aposta clara i ferma de MÉS per Mallorca és impulsar el transport públic nocturn, especialment els caps de setmana, perquè la gent pugui gaudir de l’oci sense preocupar-se de l’hora a tornar o d’agafar el cotxe».

Alzamora ha finalitzat la seva intervenció reclamant per al Consell de Mallorca les competències de mobilitat -actualment en mans del Govern- tal i com té, per exemple, el Consell de Menorca.