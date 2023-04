MÉS per Mallorca reivindica el municipalisme feminista

MÉS per Mallorca ha organitzat aquest dimarts horabaixa una trobada de les dones de la formació per a reivindicar el municipalisme feminista. La reunió, que s’ha dut a terme a l’espai Sa Quintana de Sineu, ha estat impulsada per l’Espai FeminisMÉS i ha comptat amb la presència d’un centenar de dones d’arreu de l’illa.

Segons la candidata de MÉS a la batlia de Palma, Neus Truyol, «continuam reivindicant el feminisme com a eix central de la transformació i la justícia social». Per això, la formació aposta per construir pobles i ciutats que estiguin pensats des de l’urbanisme feminista i que, en paraules de Truyol, «facilitin la vida a peu i s’hi deixi de donar protagonisme al vehicle privat».

Les dones de la formació ecosobiranista que s’han reunit aquest dimarts han refermat el seu compromís en la construcció d’una Mallorca feminista, de drets i lliure d’odi i de violències. Pera fer-ho, han destacat que cal l’impuls de polítiques de cures i conciliació corresponsable, d’educació sexual, que lluitin contra la pobresa menstrual i polítiques interseccionals i antiracistes. Truyol ha afirmat que només així «podem construir comunitat entre totes, amb totes i per a totes».

En aquest sentit, la candidata al Parlament i actual batlessa d’Esporles, Maria Ramon, ha incidit en la necessitat de «defensar el dret a l’habitatge, protegir el territori i desenvolupar polítiques ecologistes i apostar per un model econòmic que posi la vida al centre».

L’acte també ha servit per a traslladar el suport de la formació a les dones que encapçalen les llistes municipals. En aquest sentit, cal recordar que MÉS per Mallorca és qui més nombre de candidates presenta a les batlies de Mallorca. Concretament, fins a 19 candidates a batlessa que evidencien el perfil municipalista i feminista de MÉS per Mallorca. De fet, el 2019 ja va ser el partit que més dones va presentar.

Així mateix, serà l’única formació que arribarà al 50% de líders femenines a les llistes municipals. En total, MÉS per Mallorca presenta 394 dones a les seves candidatures municipals. En aquest sentit, Ramon ha apuntat que «aspiram a construir una societat feminista basada en la cooperació, els lideratges horitzontals i les cures com a eixos del municipalisme col·lectiu».

L’acte ha servit per a presentar les línies mestres dels diferents projectes de transformació municipal i donar suport a les candidates a batlesses:

1.- Aina Amengual – Marratxí

2.- Aina Sastre – Alaró

3.- Alice Weber – Inca

4.- Anabel Riveras – Campos

5.- Angelina Pérez – Lloseta

6.- Aurora Mateu – Binissalem

7.- Bel Nadal – Selva

8.- Dolors Sánchez - Sant Llorenç

9.- Joana Aina Campomar – Pollença

10.- Laura Celià – Sóller

11.- Macu Moreno – Artà

12.- Macu Riera – Puigpunyent

13.- Malen Perelló – Llubí

14.- Margalida Puigserver – Algaida

15.- Mercè Bujosa – Bunyola

16.- Neus Truyol – Palma

17.- Núria Garcia – Capdepera

18.- Paula Amengual – Montuïri

19.- Ruth Mateu – Andratx