Vidal a Pedro Sánchez: «El Govern espanyol només pensa en les Illes Balears per anar de vacances i en període electoral»

El Senador de designació autonòmica per les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha intervengut durant el ple del Senat on el president espanyol, Pedro Sánchez, compareixia per explicar la política econòmica i social estatal en el context actual.

Vidal ha denunciant que el govern de Madrid «només pensa en les Balears per anar de vacances i en període electoral». Per a Vidal «aquesta legislatura -en que ha estat senador autonòmic i que està finalitzant- des de MÉS hem posat tota l'energia possible en defensar la ciutadania de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i en fer possibles l'articulació de polítiques progressistes plurals».

Una tasca que l'ecosobiranista considera que «no ha comptat amb una resposta positiva de l'executiu estatal cap a demandes justes de les Illes Balears com un nou model de finançament o la cogestió aeroportuària». El senador mallorquí ha destacat que en quatre anys ha focalitzat la feina en «el reconeixement de la insularitat, la necessitat de més sobirania, el dret a l'habitatge, la defensa de la llengua catalana i la denúncia de la cara B d'unes Balears plenes de treballadors pobres».

Vidal ha tancat la seva intervenció demanant «què costaran a les Illes Balears i a les comunitats autònomes els 20.000 nous habitatges públics en terrenys públics propietat del Ministeri de Defensa» anunciats avui per Sánchez.