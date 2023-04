Podem Alcúdia demana explicacions per la pèrdua de la concessió de l'esplanada de l'antiga base naval del port

Podem Alcúdia ha presentat una moció en què sol·liciten que l'actual batle, Domingo Bonnin, i l'anterior batlessa, Bárbara Rebassa, donin explicacions del «perquè no s'ha sol·licitat la tramitació per a la concessió de l'esplanada a primera línia de la mar, que podria servir per a la tan esperada i reclamada escola de vela».

Segons Podem Alcúdia, el reclam es fa gràcies a un escrit de la plataforma Salvem el Moll –adreçat a tots els grups polítics municipals– on es denuncia la pèrdua per part de l'Ajuntament d'Alcúdia de la possibilitat d'obtenir de l'Autoritat Portuària de les Balears (APB) una concessió per a gestionar durant 20 anys una escola de vela municipal a l'esplanada del polígon de tir de l'antiga base naval del port d'Alcúdia.

L'escrit dona compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. L'opció d'obtenir directament aquesta concessió de l'APB deriva del conveni de data 03/02/2004, signat entre el batle Miquel Ferrer i el president de l'APB, Joan Verger. Segons diu la sentència «...mai no es va sol·licitar pel titular de la Batlia, és a dir, l'alcalde d'Alcúdia, la tramitació pendent de la dita proposta, i això malgrat que en tot moment va ser membre del Consell d'Administració de l'APB». Aquest termini va acabar el passat 02/10/2019.

Per això des de Podem sol·liciten a la batlia que doni explicacions. «Perdem, de moment, la possibilitat de disposar d'un espai, d'uns 3.430 m2, obert a tota la ciutadania. Cal reivindicar més que mai que aquesta esplanada sigui un espai lliure, d'ús públic, que connecti el port d'Alcúdia, seguint fins a l'estació marítima del port comercial i enllaç amb l'antiga central tèrmica de Gesa i continuï pel camí existent a primera línia de mar fins al nucli antic d'Aucanada», han explicat.

Finalment, Podem Alcúdia proposa sol·licitar a l'APB que «en la propera versió de la 'delimitació d'espais i usos portuaris' del port d'Alcúdia destini els terrenys de referència a espai lliure públic, l'ordenació dels quals s'efectuarà de mutu acord amb l'Ajuntament».