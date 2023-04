La CUP-Crida per Palma reivindica el dret a viure plenament en català amb una gimcana

Aquest dissabte a l’horabaixa la CUP-Crida per Palma, candidatura municipalista que concorrerà a les eleccions municipals de Palma el pròxim 28 de maig, ha organitzat una gimcana per a reivindicar el dret a viure plenament en català. A la gimcana, hi ha participat una trentena de persones, que han recorregut els carrers de Palma realitzant un conjunt de proves relacionades amb l’ús social del català.

La formació municipalista ha organitzat l’acte «amb les ganes d’enfocar la qüestió de la llengua des de la importància que mereix, però també fent les coses d’una manera diferent», ha explicat Miquel Carbonell, portaveu de la CUP-Crida per Palma i número 3 de la candidatura, durant la seva intervenció de cloenda de l’acte.

Carbonell també ha volgut remarcar la importància de la defensa del català des dels carrers: «Som ben conscients que el català no només s’ha de defensar a les institucions, sinó especialment tocant carrer, com fan entitats com l’Obra Cultural Balear, Joves de Mallorca per la Llengua i la Plataforma per la Llengua».

«Després de 8 anys de govern del PSIB, Podem i MÉS, tot i les seves promeses, és una evidència que avui en dia el dret a viure plenament en català no està garantit a Palma. Cada vegada es fa més palès que una llengua minoritzada com la nostra no pot sobreviure indefinidament si no és amb polítiques contundents que assegurin els drets dels seus parlants actuals i la transmissió als potencials parlants futurs», ha remarcat.

Durant l’activitat, la CUP-Crida per Palma ha pogut anar explicant les seves principals propostes en matèria de llengua, entre les quals destaquen l’augment de recursos públics i impuls de campanyes que fomentin un ús social i integrador del català entre la població, el suport públic, polític i jurídic de l’Ajuntament a les persones que pateixen agressions lingüístiques, o convertir l’Ajuntament en un agent actiu en la planificació i execució de mesures i mecanismes de protecció del català, entre altres.