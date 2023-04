Armengol es compromet a invertir 150 milions d'euros més en sanitat pública si governa la pròxima legislatura

La Secretària General del PSIB-PSOE, presidenta de les Illes Balears i candidata a la reelecció, Francina Armengol, ha anunciat aquest dissabte que si governa la pròxima legislatura invertirà 150 milions d'euros en sanitat pública, la immensa majoria destinats a reforçar l'Atenció Primària.

Armengol ha fet aquest anunci durant la presentació de la candidatura del PSOE a l'Ajuntament de Manacor, que encapçala Núria Hinojosa, i on precisament ha ressaltat que entre els projectes més destacats s'hi troben el segon Centre de Salut de Manacor, el de Na Camel·la, «absolutament necessari», i l'Hospital de Felanitx, que donarà cobertura a tota la comarca.

«Els socialistes ens caracteritzam per invertir en persones i allò que és el més important: garantir la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits», ha exposat Armengol, recordant que ja està en marxa per part del Govern inversions sanitàries per valor de 300 milions d'euros.

«Vàrem haver d'arribar els socialistes, conscients que la salut és allò que més importa, per a fer possible que l'Hospital de Manacor es renovi amb 60 milions d'euros i invertint tot el que faci falta per possibilitar una atenció com pertoca a tots els ciutadans i ciutadanes de les Balears», ha dit Armengol.

Sobre Núria Hinojosa, Armengol ha assegurat que és una «magnífica candidatura» per a presidir l'Ajuntament de Manacor. «Na Núria és la millor persona per estar al capdavant de l'Ajuntament de Manacor i lidera una candidatura que surt a guanyar les eleccions al municipi», ha exposat Armengol, qui només ha tengut paraules per elogiar la candidata i la feina que ha fet durant aquesta legislatura per Manacor.

«Va començar fent feina de carrer, amb orgull de ser militant socialista; és una persona honesta, transparent i convençuda que els somnis es fan realitat», ha dit Armengol d'Hinojosa, afegint que «vol fer de Manacor una gran ciutat, pensant en tots els racons del municipi».