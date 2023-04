MÉS per Mallorca impulsarà la creació de continguts culturals locals en llengua catalana

Lluís Apesteguia i Neus Truyol, candidats de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern i a la batlia de Palma, han anunciat aquest dissabte, amb motiu de la jornada prèvia a Sant Jordi, que la seva formació impulsarà la presència de creadors i continguts culturals de l'illa a les plataformes digitals i mitjans de comunicació audiovisuals en català. Segons ha apuntat Apesteguia, «davant el retrocés que pateix l'ús social de la llengua catalana, és el moment de potenciar de veres la creació cultural local en llengua pròpia».

En aquest sentit, MÉS per Mallorca impulsarà «les coproduccions i la recepció mútua de les produccions culturals en català per tal d'ampliar l'espai audiovisual comú de les terres de parla catalana». «La situació d'emergència lingüística fa més necessària que mai la complicitat entre els territoris que compartim llengua i cultura pròpies», ha assegurat el candidat ecosobiranista a la presidència del Govern.

Aquesta política de promoció de la producció cultural en llengua pròpia anirà emmarcada en una sèrie de mesures d'impuls cultural, centrades en l'increment dels pressuposts públics destinats a la cultura i la millora de les condicions de les subvencions, l'impuls de les línies d'ajuda per a la producció illenca en llengua catalana, i la redacció d'una Llei d'indústries culturals i mecenatge. «Cercam generar accions de promoció i estímul adreçades als creadors contemporanis i la seva producció perquè no perdin l'oportunitat d'expressar la seva creativitat i fer la seva aportació al patrimoni i la cultura de les Balears», ha dit Apesteguia.

Així mateix, MÉS per Mallorca vol potenciar «el paper de la dona com a creadora cultural a través de polítiques com l'establiment d'ajudes específiques per a dones creadores, l'impuls de la paritat en els òrgans de govern d'entitats i organitzacions culturals, fomentarem la presència de dones en les programacions culturals, o la visibilització de les creadores que hagin destacat en tots els camps de la cultura», entre d'altres. «Defensam la recuperació de la memòria històrica de les dones i promoure polítiques culturals que facin visibles les seves aportacions al patrimoni i a la cultura de les Illes», ha conclòs Neus Truyol.