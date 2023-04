El Pi presenta el seu programa electoral centrat en el finançament, la diversificació econòmica i l'habitatge

Els afiliats d'El Pi-Proposta per les Illes Balears han aprovat aquest dissabte el programa electoral amb el qual la formació es presentarà a les eleccions del pròxim 28 de maig.

El programa està centrat a millorar el finançament econòmic, la diversificació de l'economia més enllà del turisme i en solucionar el problema de l'habitatge. «Aquest programa guiarà les nostres polítiques, la nostra estratègia de pactes i l'acció política que durem a terme els pròxims 4 anys» ha explicat el candidat d'El Pi al Govern, Josep Melià.

«Per a nosaltres és molt important apostar per l'autogovern de les Balears», ha explicat Melià, i «això vol dir un model de finançament que avanci cap a un nou model econòmic». «Tots els imposts de les Balears s'han de recaptar a les Illes i la majoria d'aquests recursos han de quedar aquí», ha defensat el candidat.

«Fa falta una resposta molt més contundent i molt més ambiciosa en matèria d'habitatge i fer-lo accessible als nostres joves. La política del govern ha estat un fracàs en aquesta qüestió», ha assegurat Melià. També ha fet referència a l'adquisició de noves competències: justícia, policia, ports i aeroports.

Per part seva, el coordinador del programa electoral, Rafel Ballester, ha explicat que «és un programa de 100 punts, fet per gent d'aquí i que coneix les necessitats d'aquí». «Continuam donant suport al turisme, el lloguer turístic, però creim que hem de ser valents i xerrar de decreixement, però recordant que és la nostra principal font d'ingressos. I hem d'apostar per noves indústries i la formació professional», ha explicat el coordinador.

Finalment, Melià ha recordat que El Pi creu que la implantació de la LOMLOE deixa molt a desitjar i que els criteris d'avaluació són incomprensibles. «Hem de donar suport a l'escola concertada. No pot ser que el Govern ataqui i vulgui buidar l'escola concertada quan és un complement al nostre model educatiu que s'ha de cuidar», ha sentenciat.