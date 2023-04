El PI proposa modificar la llei turística per a accelerar la conversió d'hotels de baixa qualitat en habitatges

El PI ha proposat modificar la llei turística balear per a accelerar la reconversió d'establiments hotelers obsolets i de baixa qualitat en habitatges a preu taxat, edificis administratius, centres sociosanitaris o d'innovació. «Tal com està recollit actualment en la llei turística s'ha demostrat que és poc atractiu per a la iniciativa privada acollir-se a la reconversió», ha dit el candidat d'El PI al Govern, Josep Melià.

En aquest punt, ha considerat que si es vol transitar cap a un model turístic de qualitat, s'ha de fer «més atractiva» la normativa per a eliminar «més ràpid» les places turístiques obsoletes. En aquest mecanisme de reconversió, segons han explicat des de la formació, s'aborden diversos temes centrals, que consisteixen en millorar la qualitat de l'oferta turística i reduir-ne la pressió, alhora que s'aborda la falta d'habitatge a preu assequible amb la fórmula d'habitatge a preu taxat.

En concret, Melià ha indicat que la seva proposta va encaminada a canvis legislatius en la fórmula del canvi d'ús contemplada en la llei, que assenyala que la meitat dels pisos han de ser de protecció oficial. «Considerem que aquest percentatge és massa elevat i l'única cosa que provoca és que no s'avanci en la construcció d'habitatges a preu assequible».

A més, ha assenyalat que els habitatges a preu taxat han de complir, d'acord amb la proposta del PI, amb una sèrie de característiques com no tenir una superfície útil superior als 90 metres quadrats o que el preu sigui inferior al preu màxim de l'habitatge de protecció de règim especial. «Aquests habitatges, a més, no es podrien vendre durant 20 anys, així que qui accedeixi a un habitatge d'aquesta categoria no pot mantenir-los buits, ni destinar-los a segona residència o qualsevol altre ús no residencial», ha finalitzat Melià.