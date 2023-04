Podem promet enfortir l'Atenció Primària per a revertir les llistes d'espera

Les candidates d'Unides Podem a la presidència del Govern, Antònia Jover, i al Consell de Mallorca, Aurora Ribot, s'han compromès aquest divendres a «acabar amb les llistes d'espera» en la sanitat i a enfortir l'Atenció Primària amb més recursos. Així li ho han transmès les aspirants de la formació habitada a representants de la Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública (ADSP) en la reunió que han mantingut per a «impulsar de manera decisiva la sanitat pública a Balears», segons ha informat Podem en un comunicat.

Jover ha afirmat que l'enfortiment dels serveis públics «ha estat i serà sempre una prioritat» per al seu partit. «Aquesta legislatura és necessari donar-li un impuls a la sanitat pública i acabar amb les llistes d'espera», ha incidit. Ambdues parts han coincidit que la col·laboració públic-privada «no ha de ser el camí» per a la gestió sanitària, sinó «assegurar una sanitat pública universal, gratuïta i de qualitat». Per a aconseguir aquest objectiu, la ADSP ha plantejat garantir «la participació real de la població en la gestió, amb absoluta transparència a l'hora de rendir comptes».

Una altra de les mesures amb les quals s'ha compromès Podemos és «posar en el centre» l'Atenció Primària, amb un «enfortiment dels recursos» i que aquesta estigui «enfocada a una atenció comunitària». Al mateix temps, Jover ha apostat per potenciar «els 'consells de salut' en els barris i en els municipis». La candidata a l'Executiu balear ha assegurat que en l'actualitat «les retallades del PP continuen afectant negativament la qualitat dels serveis». «El compromís de Podemos va ser revertir aquestes retallades i ara es vol reforçar com mai el pressupost de la sanitat pública, per davant de la sanitat privada».