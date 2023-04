El Consell de la Joventut de les Illes Balears vol posar un #FiltreJove a l'agenda política

El Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), màxim representant del jovent i de les entitats juvenils de les Balears, no està satisfet amb la fotografia actual de la realitat dels joves a les Illes, així que li ha posat un filtre. D'aquesta manera, la campanya #FiltreJove presenta a tots els partits polítics un document de 45 mesures mínimes per a millorar la situació del jovent en matèries com l'ocupació, l'habitatge, la salut o el transport, entre molts d'altres, i pretén concloure amb un acte el 28 d'abril. L'objectiu és que els reptes de la joventut siguin un tema present en la propera legislatura.

El document #FiltreJove ha estat signat per MÉS per Mallorca, Podem, El Pi i Més per Menorca. «Vox es va comprometre a estudiar-lo i properament també es presentarà a Ciudadanos, PSIB i PP», han explicat. Algunes de les mesures que recull són: incorporar el sector privat al programa Garantia Juvenil; crear una borsa d'habitatge jove amb el 15% d'HPO; dotar els programes d'acompanyament psicològic a alumnes; allargar la gratuïtat del transport públic; establir mesures de suport a la conciliació entre feina i estudi; millorar l'oferta educativa postobligatòria a les illes menors; reforçar els recursos de les àrees municipals de joventut o que s'acabi de redactar el Pla Estratègic del Polítiques de Joventut del GOIB.

Com a fita important de la campanya #FiltreJove, el divendres 28 d'abril se celebrarà l'acte #EleccionsJoves, obert a tothom al CaixaForum a les 18 hores. L'acte s'iniciarà amb un col·loqui entre Estefania Molina, politòloga, i Carles López, Premi Nacional de Joventut, i continuarà amb un debat electoral entre candidats joves dels diferents partits.