Més per Menorca reivindica a Madrid la gratuïtat del servei d’acompanyament de menors en vols interilles

Més per Menorca ha registrat una Proposició no de Llei al Congrés dels Diputats, a través del grup parlamentari d’Esquerra Republicana, en la qual s’insta el Govern espanyol a modificar la normativa que regula l’obligació de servei públic en les rutes interilles. L’objectiu d’aquesta iniciativa és assegurar que totes les companyies aèries que operen en la ruta Menorca-Mallorca i la resta de rutes interilles hagin d’oferir el servei d’acompanyament de menors de forma gratuïta.

A més, a través d’aquesta Proposició no de Llei, els menorquinistes també exigeixen al Govern d’Espanya que, mentre les companyies no hagin de brindar aquest servei de forma gratuïta, totes les companyies aèries hagin d’atendre’s al deure d’aplicar el 75% del descompte de resident al cost del servei d’acompanyament de menors. En aquest sentit, cal recordar que la normativa d’aplicació –i, concretament, el Reial decret 1316/2001, de 30 de novembre– estableix que el descompte de resident s’ha d’aplicar també als serveis auxiliars que contracta el passatger.

Aquesta nova iniciativa de Més per Menorca sorgeix arran de la problemàtica que fa uns mesos han denunciat diferents famílies menorquines amb pares separats que viuen a illes diferents i, en conseqüència, tenen fills menors d’edat que s’han de desplaçar gairebé cada cap de setmana. Fins no fa massa temps, aquestes famílies podien contractar aquest servei amb la companyia Air Europa per un cost de cinc euros, però d’ençà que aquesta companyia ha deixat d’operar en la ruta entre Menorca i Mallorca, només poden contractar aquest servei amb Iberia, amb un cost de 55 euros per trajecte (110 euros, anada i tornada), als quals no s’aplica el descompte de resident i s’ha de sumar al cost del bitllet; o bé amb la companyia Uepfly, però amb uns horaris que no s’adapten als horaris escolars dels infants.

En aquest sentit, Més per Menorca ja havia fet diferents accions per a denunciar i exigir una solució a aquesta problemàtica: des d’una pregunta al Parlament adreçada al conseller de mobilitat del Govern, fins a la carta que el candidat de Més per Menorca a presidir el Consell Insular va enviar el passat 3 d’abril a la ministra de transports, passant per una pregunta al Senat espanyol. Davant el fet que el Govern espanyol encara no hagi estat capaç de resoldre la situació, els menorquinistes han decidit presentar aquesta nova iniciativa, en aquest cas al Congrés dels Diputats, esperant que pugui ser debatuda i votada pròximament.

El candidat de Més per Menorca a president del Consell de Menorca, Josep Juaneda, ha afirmat que és necessari i urgent que el Govern espanyol «faci complir la normativa perquè les companyies aèries apliquin el descompte del 75% de resident com toca». A més, el menorquinista ha afegit que a més d’aquesta solució immediata, «esperam que es modifiquin les condicions de l’OSP perquè les companyies que operin en la ruta Menorca-Mallorca hagin d’oferir de forma gratuïta aquest servei».