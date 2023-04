Lluís Apesteguia es reuneix a Barcelona amb una cinquantena de joves de Mallorca

El coordinador de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, juntament amb representants de les organitzacions juvenils Mallorca Nova i Jovent Republicà, s’ha reunit aquest dimecres a Barcelona, concretament a l’Espai Mallorca, amb una cinquantena de joves mallorquins residents a la capital catalana.

Durant la trobada, Apesteguia ha anunciat que dues mesures que, juntament amb ambdues organitzacions juvenils, consideren clau. En primer lloc, garantir i augmentar la presència del català a la universitat a partir de l’augment d’assignatures en català a totes les carreres i l’obligació de complir les classes en català quan aquestes s’estipulin als plans docents.

Per altra banda, el líder de MÉS per Mallorca, amb l'objectiu de facilitar el retorn a casa dels i les joves que han estudiat a fora de les Balears, ha assegurat que a partir del pròxim mes de maig el Govern reforçarà i incentivarà més convocatòries i borses de treball juvenil, com per exemple la del Programa de Joves Qualificats.