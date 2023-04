MÉS per Palma dona el sus a la campanya d'apoderats i interventors

En un acte celebrat a La Tertúlia cafè teatre, davant un centenar de militants MÉS per Palma ha presentat les dades pel 28 de maig dia de les eleccions municipals i autonòmiques.

MÉS per Palma espera igualar o augmentar els 295 apoderats de les eleccions del 2019 i tenir presència a tots els 78 col·legis i 433 taules del municipi de Palma.

El secretari d'organització i número 2 de la llista, Miquel Àngel Contreras, ha dit que la lluita per poder tenir un tercer govern d'esquerres pot venir només per un regidor. Segons les enquestes MÉS per Palma té moltes possibilitats d'augmentar de 3 a 4 regidors i ser decisius.

MÉS per Palma «no vol perdre ni un vot i demana l'empenta de tota la militància i simpatitzants».