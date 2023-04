EUIB presenta 42 candidatures municipals arreu de les Balears, xifra rècord en la història de la formació

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) presenta, per a les eleccions del 28 de maig, una extensa presència municipalista, havent-hi registrat 42 candidatures municipals arreu de les Balears. Per a la formació, aquestes eleccions suposen els comicis als quals es presenten a un major nombre de municipis de les Illes.

A nivell local, «on vertaderament resideix la força d’EUIB», arranca la campanya centrant-se en la defensa dels serveis públics municipals, apostant per la gestió pública directa d’aquests com a contraposició a les recurrents privatitzacions, amb les quals, per un qüestió o una altra, sempre hi acaben perdent les institucions licitadores. EUIB aposta, com uns dels principals pilars per a la sostenibilitat a llarg termini de les Balears, per un finançament just per als municipis, els grans oblidats de l'actual repartiment de fons, han explicat.

A banda, a les candidatures on està integrada EUIB es continuarà treballant per a «millorar la vida de la gent, des de cada poble o barriada, amb i per a la gent treballadora. Esquerra Unida cuida d’allò proper».

«Anam en coalició a tots els municipis perquè entenem que no som una finalitat, sinó una eina, composta per gent compromesa amb els nostres pobles i ciutats. Vull agrair a totes les candidates que han donat una passa endavant, perquè entre totes estem #ConstruintFutur», ha agraït a través de les xarxes socials el coordinador general de la formació, Juanjo Martínez.

Per això, remarquen que EUIB ha treballat per a «construir consensos de futur, teixint lligams i arribant a acords municipals amb diversos partits i baix multitud de marques. Sempre amb la vista posada en la unitat de l’esquerra i en donar continuïtat a polítiques progressistes que tant han costat de tirar endavant». Així, EUIB participarà de totes les candidatures d’Unides Podem, i ha arribat a acords amb altres partits com ara MÉS i PSIB.