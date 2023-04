Armengol presenta les candidatures del PSIB: «Som de fiar, perquè allò que deim ho feim»

La secretària general del PSIB-PSOE i candidata a la reelecció com a presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presentat aquest dilluns les candidatures de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera al Parlament.

Armengol ha començat el seu discurs assegurant que el PSIB-PSOE presenta «un equip fort, valent i preparat per fer front els reptes de futur de les Illes Balears, un equip guanyador que seguirà transformant la vida de la gent a millor».

La candidata també ha expressat que seguirà «representant els valors socialistes que ens identifiquen des de més de 140 anys, però que tenen més present i més futur que mai». Armengol també ha fet valdre l'anunci del president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, sobre que l'Estat garanteixi el 20% d'habitatge públic. «És una gran notícia i a les Balears serem els primers a aplicar una llei que ha de garantir que l'habitatge sigui un dret de ciutadania i no un dret d'especulació com ha estat entès per la dreta», ha dit.

Armengol ha destacat que «Pilar Costa, és una persona que coneix i defensa Eivissa com ningú», en referència a Menorca ha dit que «Marc Pons és una persona referent que ha aconseguit grans transformacions per a Balears com la Llei de Canvi Climàtic o la Llei d'Habitatge» i ha assegurat que «garantirem 4 anys més de progrés perquè les esquerres hem fet que Formentera hagi avançat més que mai».

En el torn de Mallorca, la candidata ha dit que es torna a presentar «perquè queden moltes coses per fer i només les pot fer el Partit Socialista perquè som el partit que millor representa i defensa totes les illes».

Per acabar, Armengol ha destacat que l'equip «experimentat, solvent i que ha donat la cara en els moments més difícils de la legislatura i que han aconseguit que avui a les Illes Balears les coses vagin bé, perquè som de fiar, perquè allò que deim ho feim», ha conclòs.