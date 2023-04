Apesteguia: «MÉS no renunciarà als seus principis davant l'amenaça d'un govern amb l'ultradreta»

El coordinador de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha assegurat que en la negociació d'uns hipotètics acords de governabilitat, la formació ecosoberanista no renunciarà als seus «principis fonamentals» amb la condició d'evitar governs conservadors. «Qui pretengui presentar la presència de la ultradreta en les institucions com a xantatge perquè renunciem als nostres principis, s'estarà equivocant», ha afirmat.

Defensa, no obstant això, «la il·lusió enfront de la por com a motor d'una legislatura». «Tenim una extrema dreta que és present en les institucions, amb potencial de creixement i això ens preocupa moltíssim. Sabem en quin moment esteim i tindrem responsabilitat històrica i de país, però amb voluntat de canviar la realitat», admet.

El líder de MÉS ha argumentat que la seva formació arriba a la cita electoral, a la vista de les enquestes, amb un «moderat creixement», la qual cosa faria encarar unes negociacions en una posició més forta que la de 2019. Apunta, a més, que arribarien amb algunes «lliçons apreses» que farien que s'asseguessin a una possible taula de negociació de manera diferent.

Afegeix que, per a negociar un govern, s'hauran de respectar certes condicions que consideren «prioritats absolutíssimes» d'un govern amb MÉS o amb el suport de MÉS, com l'accés a l'habitatge, la protecció del territori, la normalització del català, la protecció dels serveis públics o l'impuls de l'autogovern.

Sobre la presència del PI en aquestes negociacions o fins i tot la presència en un futur govern dels regionalistes, Apesteguia apunta que amb les forces democràtiques «sempre s'hi pot parlar». Igualment, ha recordat que el mateix candidat del PI, Josep Melià, «ja va dir que no governaria amb algun dels actuals membres del Govern».

MÉS per Mallorca ha explicat en diverses ocasions en els últims mesos que la seva intenció i l'objectiu amb el qual encara la cita electoral és liderar un tercer Pacte. En aquest sentit, el cap de llista incideix en què la manera d'encarar unes hipotètiques negociacions dependran de qui es postuli a la presidència del Govern. «Si som jo, tindré la generositat suficient per a tractar de formar una gran majoria parlamentària, però si és una persona d'un altre partit, enfocaríem les negociacions amb tots els escenaris oberts», explica.