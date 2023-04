MÉS per Mallorca impulsarà una llei contra el malbaratament alimentari

MÉS per Mallorca ha anunciat aquest diumenge que durant la pròxima legislatura impulsarà al Parlament una Llei de Malbaratament Alimentari. Segons ha apuntat el seu coordinador general i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, l’objectiu és clar, «cal establir accions de prevenció, per a reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari, i de foment, per augmentar l’aprofitament i la valorització dels aliments al llarg de la cadena alimentària». Catalunya ja compta, des de fa tres anys, amb una llei similar.

Identifiquen el malbaratament alimentari com un problema que en els darrers anys ha adquirit «molta rellevància tant en l'àmbit polític com en el social» i, en aquest sentit, «s'ha incrementat la consciència social sobre el fet que s'ha de lluitar contra les pèrdues que es generen al llarg de la cadena alimentària». Critiquen que el sistema alimentari actual no considera els aliments com a béns bàsics, sinó com a «mercaderies en contextos de relacions desiguals» entre els agents alimentaris que «condueixen a una sobreproducció i a la ineficiència en l'assignació de recursos i la fixació de preus».

La formació cita un estudi, realitzar per la Conselleria de Medi Ambient, segons el qual es tuden anualment unes 63.723 tones d’aliments, uns 46 quilos per persona. Per a revertir-ho, els ecosobiranistes proposen una nova llei en la qual s’hauran d’establir les obligacions dels diferents agents que intervenen en la cadena alimentària per complir els objectius fixats per la llei. Seria aplicable, afirmen, «a tots els agents implicats en la cadena alimentària que duen a terme la seva activitat a les Illes Balears, amb independència del lloc on l’entitat tengui el domicili social».