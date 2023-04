El Pi presenta els seus candidats a les batlies: «Tornarem a demostrar la gran força municipal que tenim»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha presentat aquest dissabte davant 400 afiliats i simpatitzants, al Parc de n'Hereveta de Porreres, els candidats a les batlies de Mallorca. El president de la formació, Tolo Gili, ha declarat que «som un partit amb una estructura municipalista sòlida i estructurada». «Aquesta és la força d'El Pi, estar a peu de carrer, dia a dia, poble a poble, per millorar la vida i defensar els drets de tots els mallorquins i mallorquines», ha assegurat.

Així mateix, Gili ha assegurat que El Pi afronta les eleccions del pròxim 28 de maig amb més força i il·lusió que mai. «Estam convençuts que en moments com l'actual, d'incertesa social i econòmica, de polarització, un partit com El Pi ha de ser la clau per moderar i centrar les polítiques i posar seny a totes i cada una de les institucions. Hem demostrat que quan governam ho sabem fer bé i la gent ho valora. El 28 de maig tornarem a demostrar la gran força municipal que tenim», ha afirmat.

Durant la seva intervenció, el president ha destacat les sis coalicions amb formacions independents a Pollença (Tots per Pollença), Llubí (Futur Llubí), Campos (Sentit Comú a Campos), Sant Llorenç (Gent per Sa Coma, Cala Millor i S'Illot), Bunyola (Somavi) i Vila (Epic). «Volem donar les gràcies a totes aquestes formacions locals que han decidit unir forces i fer camí plegats. Ens uneix l'estima per Mallorca i les Illes Balears i les ganes de fer feina per millorar la vida de la gent», ha dit Gili.

Amb tot, el líder d'El Pi ha finalitzat el discurs indicant els avanços de la formació pel que fa a la implantació a Palma. «Carles Cabrera, Coloma Bover i tot el seu equip estan fent molta feina per recórrer barriada a barriada i escoltar les reclamacions i necessitats dels palmesans i palmesanes. Cada dia són més, i més gent és suma al nostre projecte a Palma», ha sentenciat.